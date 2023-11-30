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Украина договорилась о покупке дополнительной партии французских САУ Caesar

Минобороны Украины: мы осуществим дополнительную закупку САУ Caesar во Франции

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Nexter

Украина дополнительно купит у Франции самоходные артиллерийские установки Caesar. Об этом сообщает Telegram-канал минобороны Украины.

«На этой неделе мы уже получили средства и осуществим дополнительную закупку САУ Caesar. Спасибо французской стороне за непрерывное обеспечение боеприпасами к этим системам», — заявил замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк.

Количество приобретаемых Киевом установок не уточняется. Однако в октябре Минобороны Франции сообщало, что на Украину будут отправлены шесть САУ Caesar Nexter в дополнение к 30 установкам, которые уже используют ВСУ.

30 ноября глава МИД Британии призвал оружейные компании НАТО еще два года снабжать Украину.

При этом днем ранее НАТО исключило из помощи Украине в 2024 году летальное оружие.

Ранее во Франции предупредили президента Украины Владимира Зеленского о неожиданной угрозе.

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