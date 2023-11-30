В Днепропетровской области Украины произошли взрывы

В Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Подробная информация не приводится. Местные власти ситуацию пока не комментируют.

В настоящее время в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.