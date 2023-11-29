ХАМАС освободил двух российских заложников

Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило в Telegram-канале об освобождении двух российских заложников.

«В ответ на усилия президента России [Владимира Путина] Движение исламского сопротивления ХАМАС освободило в среду двух задержанных женщин, имеющих российское гражданство, которые недавно были переданы Красному Кресту в качестве прелюдии к передаче их представителям российского Министерство иностранных дел», — сказано в сообщении организации.

До этого посол Израиля в РФ Александр Бен Цви сообщил, что по его данным в плену у палестинского движения ХАМАС остаются семь граждан Российской Федерации.

29 ноября член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявлял на своей странице в cоцсети X, что несколько человек с паспортом Российской Федерации освободят в секторе Газа в знак признательности президенту России.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.