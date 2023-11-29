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Российские летчики сбили в ДНР украинский МиГ-29

МО РФ: авиацией ВКС России в районе поселка Межевое сбит самолет МиГ-29

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Нина Падалко/РИА «Новости»

Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в небе над поселком Межевое Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в Telegram–канале Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Межевое Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что силами российских ПВО была перехвачена противорадиолокационная ракета HARM производства Соединенных Штатов.

До этого в Минобороны сообщили, что системами ПВО России за неделю были сбиты самолет Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 544 самолета, 255 вертолетов, 9301 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса.

Кроме того, уничтожено 13687 танков и других боевых бронированных машин, а также 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Ранее в ФРГ призвали создать воздушный щит над Украиной на зиму.

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Операция на Украине
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