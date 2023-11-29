НАТО и Украина договорились сотрудничать по подготовке военных

НАТО и Украина приняли программу сотрудничества на 2024 год, которая включает энергобезопасность и подготовку Вооруженных сил республики. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина — НАТО на уровне глав МИД, трансляция которой велась на сайте организации.

Кроме того, на заседании стороны обсудили реформы, которые Украина обязана провести для присоединения к НАТО, включая «реформирование системы военных закупок и реформу разведслужб», добавил генсек.

Также Столтенберг призвал страны-члены альянса усиленнее поддерживать Украину «не только на словах, но и в конкретных делах». По его словам, опасно недооценивать Россию.

Министры иностранных дел стран-членов НАТО встретились 28 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить рекомендации по реформам для приема Украины в альянс.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.