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Украина получила лишь треть от обещанных Евросоюзом снарядов

Кулеба: из ЕС на Украину поставили около 300 тыс. снарядов из 1 млн

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Roman Chop/AP

Украина получила лишь треть от обещанных Евросоюзом 1 млн артиллерийских снарядов. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщают РИА Новости.

«К настоящему моменту около 300 тысяч было доставлено… Я поднимаю этот вопрос на каждой встрече в Брюсселе (…) и подниму его сегодня», — заявил Кулеба в преддверии заседания совета НАТО-Украина.

Неспособность ЕС произвести боеприпасы в нужном объеме и в нужный срок Кулеба связал с «тоннами технических проблем».

22 ноября сообщалось, что страны Евросоюза могут начать закупать боеприпасы для Украины в третьих странах, если не справятся с обязательствами по поставке 1 млн снарядов Киеву к марту.

14 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об отсутствии у ЕС своего склада с боеприпасами, которые можно было бы отправить Украине. При этом, по его словам, Евросоюз не отказывается от обязательства поставить Киеву 1 млн снарядов к марту 2024 года.

Ранее стало известно о новом подходе Запада к поставкам оружия Украине.

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