В России разработали систему для определения и ловли дронов

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) разработал и представил миниатюрную систему «свой-чужой» для маркировки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил ТАСС.

Разработчики холдинга анонсировали новый малогабаритный приемоответчик для идентификации дронов. Прибор работает по принципу «свой-чужой» и автоматически обозначает дружественные дроны на высоте до 5 км и в пределах 100 км от отправителя запроса.

Опознаватель работает только с радиостанциями, которые используют российскую систему «Пароль». Эту технологию применяют в авиации, чтобы разливать свою и вражескую технику.

Новое устройство весит не более 150 г, а энергопотребление составляет всего 100 мВ. Это поможет использовать его как в гражданских, так и специализированных беспилотниках, отметили в компании.

До этого разработчики опытно-конструкторского бюро (ОКБ) «Беспилотного авиастроения» создали микроскопический беспилотник для разведки мультироторного типа «Вектор-75».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.