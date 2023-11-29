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Американский конвертоплан упал в море у берегов Японии

Конвертоплан Osprey ВВС США упал в море поблизости от Кагосимы

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Global Look Press

Конвертоплан Osprey ВВС США упал в море поблизости от японской префектуры Кагосима. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo в социальных сетях.

Известно, что конвертоплан упал в районе острова Якусима, расположенного к югу от большого острова Кюсю. На борту могли находиться восемь человек.

Конвертоплан Bell Boeing V-22 Osprey является единственной серийной боевой машиной такого типа в мире. Он сочетает в себе возможности вертикального взлета и посадки, а также высокую скорость, которая присуща самолетам.

Конвертопланы используются американской авиацией и корпусом морской пехоты как военно-транспортные самолеты, способные десантировать как солдат, так и грузы.

До этого пилот Boeing P-8A Poseidon посадил самолет мимо полосы — в бурные воды Тихого океана.

Самолет приземлился в 13:59 по местному гавайскому времени и оказался в воде недалеко от берега.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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