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США закупят у Греции снарядов для Украины на $47 млн

Ekathimerini: США закупят у Греции 75 тысяч снарядов для Украины на $47 млн

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Alex Brandon/AP

Власти США намерены приобрести у Греции боеприпасы для отправки на Украину за $47 млн. Об этом сообщила греческая газета Ekathimerini.

Отмечается, что Вашингтон намерен купить 50 тысяч снарядов калибра 105 мм, 20 тысяч — калибра 155 мм и 5 тысяч более крупных снарядов калибра 203 мм. Переговоры о покупке почти завершились, пишет издание.

Газета отмечает, что эти переговоры полезны для греческой стороны, поскольку появляется вооружение для вооруженных сил. Кроме того, производство боеприпасов может оказаться более прибыльным делом.

Накануне министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис в интервью телеканалу CNBC назвал ситуацию, сложившуюся на Украине, «ужасной» и призвал страны Запада к решительной поддержке Киева. По мнению политика, правда заключается в том, что ситуация на Украине «не идет хорошо... Это ужасное положение».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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