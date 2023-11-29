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Пушков прокомментировал обсуждение в НАТО результатов контрнаступления ВСУ

Сенатор Пушков назвал невменяемостью заявления об успехах ВСУ на фронте

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Сенатор Алексей Пушков назвал невменяемостью заявления об успехах ВСУ на фронте, которые прозвучали на обсуждении результатов украинского контрнаступления. Об этом он пишет в Telegram-канале.

Этими словами он прокомментировал слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который заявил, что на заседании только один из его коллег назвал контрнаступление ВСУ успешным.

«Глава МИД Венгрии Сийярто тактично умолчал о том, кто был тот единственный министр на заседании глав МИД НАТО, который  настаивал на «успешности украинского контрнаступления». Это тот случай, когда назвать фамилию было бы как выписать свидетельство о невменяемости», — пишет Пушков.

До этого министры иностранных дел стран НАТО встретились 28 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить рекомендации по реформам для приема Украины в альянс.

Почти все участники заседания констатировали, что контрнаступление ВСУ оказалось безуспешным и не оправдало надежд.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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