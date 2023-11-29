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Ивановские десантники к северу от Артемовска захватили опорный пункт ВСУ

Ивановские десантники к северу от Артемовска штурмом взяли опорный пункт ВСУ

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РИА Новости

Штурмовыми группами Ивановского гвардейского соединения воздушно-десантных войск к северу от Артемовска была уничтожена вражеская пехота и взят опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщили в российском министерстве обороны.

В ведомстве заявили, что разведывательные дроны выявили украинский опорный пункт, после чего был нанесен артиллерийский удар по вражеской пехоте. Затем отряды Ивановского гвардейского соединения ВДВ на боевых машинах десанта при поддержке танка двинулись на штурм. Десантники, проявив смелость, мужество и отвагу, прицельным огнем из стрелкового оружия и гранатометов подавили сопротивление противника, а затем захватили опорный пункт украинских войск и закрепились на нем. При этом был уничтожен личный состав ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военные впервые подбили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) немецкого производства Leopard 1A5.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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