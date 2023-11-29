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Фрегат Черноморского флота РФ атаковал инфраструктурные объекты ВСУ

Минобороны РФ: фрегат ЧФ ударил по объектам ВСУ четырьмя ракетами «Калибр»

Фрегат Черноморского флота РФ нанес удары по военным объектам украинских войск, использовав для этого четыре крылатые ракеты комплекса «Калибр». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское министерство обороны.

По данным ведомства, во время патрулирования в акватории Черного моря экипажу фрегата поступил внезапный приказ. Перед военными была поставлена задача в кратчайшие сроки атаковать объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В министерстве подчеркнули, что запуск четырех крылатых ракет комплекса «Калибр» прошел успешно. Согласно материалу агентства, все заданные цели оказались уничтожены.

«Корабли Черноморского флота решают задачи по предназначению в зоне ответственности оперативно-стратегического объединения. Надводные корабли различных классов во взаимодействии с самолетами и вертолетами <...> осуществляют патрулирование акватории у Крымского полуострова», — указали в ведомстве.

Также в заявлении подчеркивается, что российские суда занимаются обнаружением и ликвидацией морских беспилотников и десантных лодок ВСУ. Более того, армейская авиация постоянно следит за ситуацией в воздухе.

Ранее российские военные впервые за все время спецоперации подбили танк Leopard 1A5, который Украине передала Германия.

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