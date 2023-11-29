Украинская армия потеряла первый танк Leopard 1A5, только что переданный Германией

Обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс заявил, что российские военные впервые подбили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) немецкого производства Leopard 1A5.

Ссылаясь на распространившуюся в сети видеозапись, журналист сообщил об уничтожении танка Leopard 1A5, предположительно принадлежавшего 44-ой механизированной бригаде ВСУ. По мнению обозревателя, незащищенный танк после его обнаружения стал удобной мишенью для ударов российской артиллерии.

Экс подчеркнул, что танки Leopard 1A5 являются самыми незащищенными машинами в украинской армии. Поэтому, считает обозреватель, их уничтожение является абсолютно закономерным. При этом первый из этих танков был потерян слишком быстро, всего через несколько недель после начала их применения на фронте.

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