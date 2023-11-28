Стало известно, какой помощи ждут палестинцы от арабов и мусульман

Палестинцы ждут от арабов и мусульман развертывания полевых госпиталей в секторе Газа. Об этом сообщает Telegram-канал радикальной палестинской организации ХАМАС.

«Ввиду того, что все больницы не работают, а также в связи с растущим числом раненых и больных, мы призываем нашу арабскую и исламскую нацию и страны мира направить больше полевых госпиталей по всем медицинским специальностям и внести свой вклад в вывоз раненых и прием их на лечение за границу», — говорится в сообщении.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль собирается продолжить боевые действия в секторе Газа после освобождения заложников для уничтожения палестинского радикального движения ХАМАС.

По словам Нетаньяху, у Израиля вообще нет выбора, кроме как уничтожить ХАМАС.

Накануне палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что гуманитарное перемирие в секторе Газа может быть продлено в ближайшее время еще на два дня.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.