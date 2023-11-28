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В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

Власти Херсонской области: в Херсоне произошли мощные взрывы

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РИА Новости

Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил о мощных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Херсоне раздаются мощные взрывы», — заявил Мрочко.

До этого украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Подробностей инцидента не приводилось. При этом в районах Запорожской области, которые находятся под контролем Украины, действует воздушная тревога.

Глава областной военной администрации Херсона Александр Прокудин сообщал, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне поврежден завод.

Ночью и утром 28 ноября в Херсоне несколько раз объявлялась воздушная тревога.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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