Минобороны (МО) Украины начинает отказываться от некоторых позиций в меню военнослужащих, чтобы удешевить закупки. Об этом сообщает издание «Главком».

В начале ноября в ведомстве сообщили, что в качестве эксперимента выведут на торги некоторые блюда из основного каталога, среди которых крупы и хлеб.

На закупки продовольствия по каталогу МО Украины перешло с 2015 года. Был разработан перечень из 400 продуктов. По данным издания, сейчас ведомство приняло решение выделить в отдельные закупки 35 из 400 позиций.

Согласно данным журналистов, в результате цена продуктов в суточном рационе украинского военного станет в 10 раз меньше, чем у военнослужащего из стран НАТО.

В ноябре украинский военнопленный рассказал, что за невыполнение приказа солдат ВСУ уводят в подвал, откуда никто не возвращается.

Украинские военные, находящиеся на передовой, в общении с журналистами газеты The New York Times обвинили своих командиров в том, что те отправляют в бой неподготовленных новобранцев.

Ранее минобороны Украины раскрыло сумму расходов, запланированных на 2024 год.