Использование ВСУ пулеметов времен Первой мировой войны сочли шуткой

Украинская армия не используют пулеметы Максима времен Первой мировой войны против российских беспилотников. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Это чистой воды хайп, это ВСУ где-то разбомбили какой-то склад или музей и поставили для шутки спарку «Максимов»», — счел эксперт.

Он подчеркну, что на вооружении украинской армии «таких пулеметов нет».

28 ноября американские журналисты удивились использованию украинскими солдатами пулеметов времен Первой мировой войны. Журналисты американского журнала Business Insider обратили внимание на снимки в соцсетях, где запечатлели спарку «Максимов», установленных в пикап. По информации издания, ВСУ потеряли немало оружия во время обороны Артемовска (Бахмута) и контрнаступления, поэтому страдают от его нехватки.

В июне пленный Виталий рассказал, что украинских новобранцев учат обращаться с пулеметом системы Максима.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.