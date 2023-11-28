В России рассказали, как создали РЭБ «Чистюля»

Боевой опыт специальной военной операции предоставил России возможность в ускоренных темпах разрабатывать новые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) наподобие комплекса «Чистюля». Об этом военный эксперт Андрей Клинцевич рассказал в беседе с NEWS.ru.

По его словам, на вооружении стран НАТО таких комплексов, как «Чистюля», нет. Причиной тому эксперт назвал не отстающую науку или нехватку денег, а то, что на поле боя военная мысль идет быстрее, чем разработки, планирующиеся на годы. Кроме того, комплексы РЭБ, создающиеся с учетом боевой обстановки, видоизменяются достаточно часто.

Клинцевич рассказал, что «Чистюлю» можно назвать широкополосным «постановщиком помех», средство действует в большом диапазоне радиочастот. Изначально считалось, что подобное устройство не может быть носимым, мощную аппаратуру устанавливали на колесное или гусеничное шасси.

Специалист добавил, что компактных комплексов РЭБ, перекрывающих все диапазоны частот, не было и «Чистюля» позволит опередить конкурентов.

Ранее сообщалось, что «Росэлектроника» разработала новый комплекс «Чистюля» для защиты от дронов.