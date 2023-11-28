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Минобороны заявило о поражении украинского центра подготовки беспилотников

Минобороны РФ заявило о поражении украинского центра подготовки беспилотников

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Leah Millis/Reuters

Министерство обороны России заявило, что российские войска поразили центр подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также хранилище авиационного топлива.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: Центр подготовки и применения БПЛА ВСУ, хранилище авиационного топлива», — говорится в сводке Минобороны о ходе военной операции.

27 ноября в российском оборонном ведомстве заявляли, что за сутки ВС РФ уничтожили 21 украинский беспилотник. БПЛА были сбиты в районах Василевки, Белогоровки, Ясного в ДНР. Также вражеские беспилотники уничтожили в Очеретоватовом, Червоногорке и Переможном в Запорожской области. В этот день войска РФ также сбили две переоборудованные ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200 над южной частью акватории Азовского моря.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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