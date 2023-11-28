Немецкий генерал предупредил Украину о тяжелой зиме на фронте

Наступающая зима может стать крайне трудной для Украины. Об этом генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер предупредил в эфире канала Welt.

По его словам, у России есть возможности и способности уничтожить объекты критической инфраструктуры дальнобойной артиллерией и ракетами.

Катер опасается, что из-за ударов со стороны России Украина может столкнуться с серьезными проблемами. Он предположил, что с наступлением зимы может быть больше боевых действий в воздухе.

До этого американское издание Wall Street Journal сообщало, что ситуация на фронте может ухудшиться для ВСУ этой зимой и это вызывает беспокойство у европейских чиновников.

По данным журнала, ВСУ потеряли много бойцов и боеприпасов в ходе обороны Артемовска (Бахмута) и контрнаступления, поэтому страдают от нехватки личного состава и снарядов. Среди других факторов, которые могут пошатнуть положение украинских войск, выделили неэффективную систему призыва.

Ранее пленный штурмовик ВСУ рассказал о шантаже со стороны командования.