Иран приобрел у России Ми-28, Су-35 и Як-130

Россия поставит Ирану многоцелевые истребители Су-35, ударные вертолеты Ми-28Н, а также учебно-боевые самолеты Як-130. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на заместителя министра обороны Республики Сейеда Мехди Фархи.

«Завершены договоренности о поставке в Иран истребителей Су-35 российского производства, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-тренировочных самолетов Як-130», — говорится в сообщении.

Он отметил, что планы по включению данных боевых машин в военные части Ирана завершены.

Также генерал добавил, что Иран обладает самым сильным по количеству парком военных вертолетов в регионе.

22 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать заявление представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби о том, что Иран рассматривает возможность передачи России баллистических ракет.

Ранее сообщалось, что логистические проблемы осложняют торговлю России с Ираном.