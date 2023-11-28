В Луганске нашли тайник с оружием диверсантов

Сотрудники Росгвардии нашли тайник с оружием и боеприпасами диверсантов в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

По данным пресс-службы, схрон нашли в Лутугинском районе после поступившей информации от разведывательных подразделений.

Специалисты изъяли из тайника более 300 патронов к стрелковому оружию различного калибра ручной противотанковый гранатомет, реактивный снаряд от БМ-21 «Град», выстрел к болгарскому гранатомету OGi-7MA, а также различные гранаты.

До этого силовики задержали жителя Казани по подозрению в подготовке нескольких терактов и диверсий на территории Татарстана. Во время допроса мужчина признался, что намеревался поджечь военную технику на территории казанского танкового училища и совершить несколько взрывов на железной дороге.

30-летний подозреваемый также показал правоохранителям схрон с 17 бутылками керосина, оборудованный им собственноручно в лесу.

Ранее в Калининградской области в багажнике иномарки таможенники нашли три тысячи боеприпасов.