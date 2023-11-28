Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom поднял вопрос о потерях среди мирных граждан в Украине. Он заявил, что Россия стремится минимизировать гибель гражданских лиц в рамках своей специальной военной операции (СВО), в отличие от украинских войск.

Джонсон указал на ясную директиву от президента РФ Владимира Путина, который, по его словам, понимает, что войну нельзя выиграть, убивая мирных жителей.

Для подтверждения своих слов эксперт привел пример ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа. Он отметил, что кадры последствий бомбардировок видит весь мир, в то время как заявления Киева о большом числе погибших некомбатантов остаются бездоказательными.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ преследуют мирных жителей, используя беспилотные летательные аппараты для сброса боеприпасов. Дипломат отметил, что за одну неделю ВСУ применили дроны для ударов по около 20 мирным жителям в Донецкой народной республике, а также в Курской и Белгородской областях.

В целом, ситуация в Украине продолжает оставаться напряженной, и проблема потерь среди мирных жителей остается актуальной. Однако, как отмечает Ларри Джонсон, минимизация этих потерь является важным аспектом ведения войны и должна быть приоритетной задачей для всех сторон конфликта.

В бегущей строке телеканала «1+1» рассказали про число погибших и пропавших без вести военных ВСУ с 24 февраля 2022 года. Речь шла о 1 126 652 бойцах ВСУ, убитых и пропавших без вести с начала острой фазы конфликта. Однако затем, как пишет Telegram-канал «Военный обозреватель», данные назвали ошибкой и извинились за них, предположительно, после звонка из офиса Зеленского. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.