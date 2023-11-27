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Генсек НАТО поприветствовал принятые Финляндией меры для усиления границ с РФ

Столтенберг: Финляндия не запрашивала помощи НАТО для усиления границы с Россией

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Ints Kalnins/Reuters

Финляндия не запрашивала военной помощи Североатлантического альянса для усиления границы с Российской Федерацией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД стран – членов альянса 28–29 ноября в Брюсселе, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что НАТО приветствует принятые Хельсинки меры для усиления финско-российской границы, а также содействие, оказанное финскому государству со стороны европейского пограничного агентства Frontex.

Столтенберг отметил, что не ознакомлен с подробностями миграционной ситуации на границе двух стран.

С 24 ноября по решению Финляндии на всей российско-финской границе остался только один открытый КПП — МАПП «Лотта» в Кольском районе Мурманской области.

В Хельсинки столь резкий шаг объяснили желанием обеспечить безопасность своих граждан и не допустить наплыва нелегальных мигрантов. Финские власти даже обратились в европейское пограничное агентство Frontex с просьбой выделить 60 сотрудников для усиления охраны границы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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