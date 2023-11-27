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Гладков рассказал об обстановке в Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки обстреляли два населенных пункта в Белгородской области

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины сбросили два взрывных устройства на село Щетиновка с беспилотного летательного аппарата.

Кроме того, противник выпустил по селу три гранатометных выстрела. Пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе, по словам губернатора, из миномета обстреляли окраину хутора Старый. Там зафиксированы два прилета, обошлось без последствий.

25 ноября губернатор Гладков впервые за полгода заявил об отсутствии обстрелов за сутки.

До этого сообщалось, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области, пострадал один человек. Отмечалось, что в результате падения БПЛА и его детонации мужчина получил осколочные ранения нижних конечностей. Его доставили в Центральную районную больницу.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские войска начали чаще использовать дроны из-за дефицита артиллерийских орудий.

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Обстрелы Белгородской области
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