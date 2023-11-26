На одном из направлений спецоперации заметили первый американский танк Abrams

Первый американский танк Abrams заметили под Купянском. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Борис Рожин.

«Abrams высунулся из леса. Как утверждают, на Купянском направлении. Охота началась», — написал он.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее издание Business Insider писало, что танки Leopard, Challenger и Abrams, которые были поставлены Украине Германией, Британией и США, не смогли изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения. В статье утверждалось, что танки, поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) странами Запада, не стали «волшебным оружием», а теперь Украине необходимо решить, как лучше всего применять свой ограниченный арсенал с приходом зимы, замедлением наступательных операций и возрастающей активностью Вооруженных сил Российской Федерации.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ получили недостаточно американских танков Abrams, чтобы они могли сыграть важную роль в боевых действиях.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.