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ХАМАС освободит израильтянина с российским паспортом

Channel 12: ХАМАС планирует освободить израильтянина с российским гражданством

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Yousef Masoud/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС 26 ноября может освободить взятого в заложники израильтянина с гражданством Российской Федерации по просьбе российской стороны. Об этом сообщает израильский Channel 12, ссылаясь на два источника.

Ожидается, что его отпустят еще до освобождения третьей группы заложников из 13 человек.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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