Британское издание высказалось о качестве подготовки ВСУ

Проблема ВСУ не в количестве военнослужащих, а в качестве их подготовки и способности украинского генералитета управлять ими. Такое мнение выразил на страницах Financial Times сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг.

«Проблема заключается не в количестве войск, а в «качестве и способности управлять масштабными операциями», — пояснил Уотлинг.

Ранее в статье для Economist главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик и он уже не надеется на прорыв.

Кроме того, он скептически отнесся к идее о том, что ожидаемые поставки истребителей F-16 дадут Украине существенное преимущество. По мнению Залужного, американские самолеты не смогут переломить ситуацию, так как у России появились более дальнобойные системы ПВО.

23 ноября Валерий Залужный назвал ситуацию на фронте для ВСУ затруднительной, но контролируемой.

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал не замораживать конфликт с РФ.

Ранее Зеленский назвал большую ошибку для военных.