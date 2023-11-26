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Британское издание высказалось о качестве подготовки ВСУ

FT: проблема ВСУ не в количестве, а в качестве войск

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Reuters

Проблема ВСУ не в количестве военнослужащих, а в качестве их подготовки и способности украинского генералитета управлять ими. Такое мнение выразил на страницах Financial Times сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг.

«Проблема заключается не в количестве войск, а в «качестве и способности управлять масштабными операциями», — пояснил Уотлинг.

Ранее в статье для Economist главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик и он уже не надеется на прорыв.

Кроме того, он скептически отнесся к идее о том, что ожидаемые поставки истребителей F-16 дадут Украине существенное преимущество. По мнению Залужного, американские самолеты не смогут переломить ситуацию, так как у России появились более дальнобойные системы ПВО.

23 ноября Валерий Залужный назвал ситуацию на фронте для ВСУ затруднительной, но контролируемой.

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал не замораживать конфликт с РФ.

Ранее Зеленский назвал большую ошибку для военных.

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