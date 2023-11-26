Губернатор Тулы сообщил о падении беспилотника на жилой дом

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил о падении сбитого БПЛА на жилой дом в Туле. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Тульской области.

Дюмин заявил, что над Тульской областью были уничтожены два украинских беспилотника — их сбили силы ПВО российской армии.

«Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трех квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь», — сообщил Дюмин.

Также губернатор сообщил, что в ближайшее время будет организовано остекление пострадавших квартир.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что еще одна атака украинских беспилотников на Москву отбита — один из БПЛА был сбит в небе над Раменским.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.