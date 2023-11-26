На Украине отметили хитрость бегущих из республики уклонистов

Бегущие от мобилизации украинские уклонисты стали лучше скрываться. О возросшей хитрости саботажников заявили в Telegram-канале Государственной пограничной службы республики.

«Контрольное слово «картофель» должны сказать уклонисты при посадке в авто, на котором их должны были доставить до границы со Словакией», — отмечается в публикации.

Как сообщается в материале, для предельного уровня конспирации организаторы, помогающие лицам призывного возраста нелегально перейти границу, давали украинским беглецам указания с разных номеров телефона. Но меры предосторожности не помогли, украинские пограничники все равно затормозили пятерых уклонистов в сопровождении их проводника в 200 м от границы.

По информации Госпогранслужбы, побег из охваченной вооруженным конфликтом страны сейчас стоит от $5 до $8 тысяч. Свои услуги организаторы, как правило, предлагают в соцсетях и мессенджерах.

В службе пообещали привлечь правонарушителей к ответственности.

Согласно данным Евростата, с 24 февраля 2022 года с Украины в страны Европейского союза приехали 650 тыс. мужчин призывного возраста. Уточняется, что это только число официально зарегистрированных мужчин, которые покинули свою родину после начала спецоперации РФ.

Ранее на Украине блогер-уклонист получил подозрение от СБУ.