Названа причина неспособности ВСУ сдерживать наступления российской армии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут остановить наступление ВС России из-за неспособности Запада выделить достаточное количество артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. Об этом пишет Telegraph.

«Без снарядов Украина не сможет ни сдерживать наступления российских военных, ни сама наступать в будущем», — уточнили в публикации.

Издание пояснило, что западные партнеры нарушат свое обещание о поставке ВСУ необходимое количество 155-миллиметровых боеприпасов из-за медленной скорости их производства. Кроме того, часть боеприпасов придется перенаправить Израилю из-за конфликта с ХАМАС.

25 ноября американский бизнесмен Илон Маск признался, что его пугает дефицит боеприпасов в США из-за поставок вооружений в зону украинского конфликта.

Также экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что положение Украины будет ухудшаться из-за мощного ВПК России.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.