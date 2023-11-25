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ВС РФ нанесли удары по украинским военным аэродромам в Днепропетровской области

МО: ВС РФ ликвидировали два склада ВСУ на аэродромах в Днепропетровской области

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Российские военные за минувшие сутки уничтожили два склада Вооруженных сил Украины (ВСУ), на которых хранились авиационные средства поражения, в Днепропетровской области. Об этом сообщается в официальной сводке Министерства обороны РФ.

Как указано в заявлении, уничтоженные объекты находились на украинских военных аэродромах. Речь идет о воздушной гавани Долгинцево, а также аэропорте вблизи города Днепропетровска.

«В районах населенных пунктов Вольнянск Запорожской области и Павловка Днепропетровской области поражены две радиолокационные станции П-18», — добавили в ведомстве.

По данным министерства, солдаты ВСУ использовали упомянутые установки для обнаружения и сопровождения воздушных целей.

25 ноября бойцы отряда специального назначения «Викинг» уничтожили украинский блиндаж на Артемовском направлении. Согласно информации РИА Новости, в ходе операции российские военные использовали дрон-камикадзе.

Утром в тот же день военное ведомство РФ опубликовало видеоролик, на котором запечатлено уничтожение безэкипажного катера и скоростной десантной лодки ВСУ у берегов Крымского полуострова. На кадрах видно, что для выполнения соответствующей задачи в воздух были подняты самолеты Су-24М и Су-30СМ.

Ранее в России разработали новый переносной комплекс «Чистюля» для подавления беспилотников.

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Операция на Украине
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