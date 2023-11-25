Разведка Израиля за год знала о планах атаки ХАМАС

Служба общей безопасности Израиля ШАБАК за год знала о планах атаки ХАМАС, однако Израиль «не подготовился должным образом» к угрозе. Об этом пишет Haaretz со ссылкой на источники в минобороны страны.

Отмечается, что полученный военной разведкой план был достаточно детальным.

«Израиль должным образом не подготовился к угрозе и, похоже, не поверил, что лидер ХАМАС в Газе Яхья Синвар намеревался осуществить этот план», — подчеркнули в минобороны.

30 октября в США заявили об игнорировании Нетаньяху предупреждений ШАБАК об эскалации конфликта.

При этом 7 ноября в The Guardian сообщили, что план атаки на Израиль до последнего момента не был известен большей части сторонников ХАМАС и был озвучен им только утром 7 октября.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса» и тысячи вооруженных сторонников движения проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только 21 октября, причем их объем называют недостаточным.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.