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Российский военный рассказал об особенности советских гаубиц

Артиллерист «Рама» заявил о снайперской точности советских гаубиц Д-30

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Евгений Биятов/РИА Новости

Артиллерист с позывным «Рама» заявил о снайперской точности гаубиц Д-30 советского производства. Его словам приводит РИА Новости.

«Мы можем еще тысячу штук [снарядов] выпустить – и ничего с ней не будет. Достаточно долговечный ствол. Да и орудия сами тоже. <..> Все-таки наша гаубица старенькая, 73-го года, но она на удивление очень четко бьет, как снайперская винтовка», — поделился опытом «Рама».

При этом военный отметил, что для такой эффективной работы гаубицы Д-30 и Д-20 нуждаются в хорошем уходе и оперативном ремонте на огневых позициях.

До этого Минобороны РФ получило новые самоходные артиллерийские орудия.

По данным госкорпорации «Ростех», новая установка «Мальва» может вести стрельбу автоматизированно всеми типами боеприпасов. Также она работает в режиме одновременного огневого налета, во время которого несколько выпущенных боеприпасов достигают цели в одно время.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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