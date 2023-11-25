Российский военный рассказал об особенности советских гаубиц

Артиллерист с позывным «Рама» заявил о снайперской точности гаубиц Д-30 советского производства. Его словам приводит РИА Новости.

«Мы можем еще тысячу штук [снарядов] выпустить – и ничего с ней не будет. Достаточно долговечный ствол. Да и орудия сами тоже. <..> Все-таки наша гаубица старенькая, 73-го года, но она на удивление очень четко бьет, как снайперская винтовка», — поделился опытом «Рама».

При этом военный отметил, что для такой эффективной работы гаубицы Д-30 и Д-20 нуждаются в хорошем уходе и оперативном ремонте на огневых позициях.

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