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В Греции проходят военные учения с участием США и Франции

В Греции проходят учения «Олимпийское сотрудничество» с участием США и Франции

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Alkis Konstantinidis/Reuters

Военные учения «Олимпийское сотрудничество — 23» проходят на северо-востоке Греции при участии греческих вооруженных сил и сухопутных войск Болгарии, Грузии, Республики Кипр, США и Франции. Об этом сообщает ANA-MPA.

Также отмечается, что на учениях также присутствуют наблюдатели из Албании, Армении, Египта, Индии, Иордании, ОАЭ, Румынии и Саудовской Аравии.

Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас заявил, что присутствие французских войск на учениях — результат соглашения о стратегическом партнерстве.

«Первое соглашение, подписанное с США, вывело порт Александруполис на геополитическую карту как главный транспортный узел для восточного крыла НАТО», — подчеркнул Дендиас.

21 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о разговоре с сербским президентом Александаром Вучичем, в ходе которого они обсудили возможность проведения совместных учений Альянса и Сербии.

До этого сообщалось, что боевые российские корабли выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в ходе учений в Индии.

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.

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