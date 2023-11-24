ХАМАС освободил первых заложников

Палестинское радикальное движение ХАМАС освободило 12 первых заложников — выходцев из Таиланда — и 13 израильских граждан из плена в секторе Газа. Такие данные передает глава государственной информационной службы Египта Дия Рашвана и таиландский премьер-министр Сеттха Тхависин в социальной сети X.

«Египет добился освобождения 12 граждан Таиланда, а также 13 израильских детей и женщин», — заявил он.

По словам Рашвана, египетские власти готовятся к приему освобожденных граждан на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Рафах», расположенном на границе с палестинским анклавом.

«Они будут переданы израильской стороне», — заключается в публикации.

«Департамент безопасности и МИД подтвердили, что 12 тайских заложников уже освобождены», — написал Тхависин.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

Ранее в США назвали тех, кто помог договориться о перемирии Израиля с ХАМАС.