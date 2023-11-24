В Кремле ответили на данные Украины про досмотры иностранных судов в Черном море

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать информацию украинских властей, что все больше иностранных судов заходят в порты, не подвергаясь досмотру со стороны российских военных.

«Это вопрос к Минобороны», — ответил Песков.

До этого власти Украины заявляли, что все больше иностранных судов заходят в украинские порты. Владимир Зеленский заявлял, что Украина экспортировала четыре миллиона тонн грузов через «временные коридоры» в Черном море, которые были созданы в августе 2023 года из-за прекращения действия зерновой сделки.

17 июля 2023 года Москва уведомила Анкару, Киев и ООН об отказе от дальнейшей реализации черноморской инициативы. Причиной для такого решения стало невыполнение другими сторонами договора требований российской стороны, включая разблокировку зарубежных активов ради экспорта удобрений и продовольствия.

Позже в Министерстве обороны РФ предупредили, что с 20 июля руководство страны начнет рассматривать все корабли в акватории Черного моря как потенциальных перевозчиков боеприпасов для украинских войск. Несмотря на это, Киев решил продолжить отправку зерна за границу и открыл «временные коридоры».

Ранее российский полковник рассказал, как военные борются с украинскими морскими дронами.