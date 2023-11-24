В городе на юге Украины прогремел взрыв

В городе Николаев Николаевской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

При этом журналисты не привели подробностей случившегося.

Тем временем в Николаевской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.

Также в ночь на 24 ноября воздушная тревога была объявлена в пяти областях Украины. Сирены включились в Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях. До этого предупреждение было объявлено в Винницкой и Черкасской областях.

Еще стало известно, что в Полтавской области произошли взрывы. В регионе действовал режим предупреждения об угрозе с воздуха.

А утром 23 ноября украинские власти сообщили о повреждении заводов в Херсоне. Как указано в заявлении, инфраструктурные объекты оказались повреждены в результате ночных ударов по населенному пункту. При этом Прокудин подчеркнул, что речь идет о «заводской территории».

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине рассказали, чем стране грозит возможный взрыв на Запорожской атомной электростанции (АЭС).