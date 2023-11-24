Минобороны России рассказало о подготовке к зиме бойцов ЦВО на одном из направлений

Военнослужащие ЦВО готовятся к зиме на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает РИА Новости.

Солдаты заготавливают доски, готовят кругляк, чтобы оборудовать блиндажи, окопы, другие укрытия и бытовые помещения. В российском оборонном ведомстве отметили, что часть оборудования и материалов для зимовки предоставили военнослужащим в качестве гумпомощи.

«На имеющейся пилораме, поставленной Ульяновской областью в качестве гумпомощи, военные распускают бревна на доски, готовят кругляк для оборудования блиндажей, оружейных погребов, окопов и землянок, пунктов приема пищи и мест помывки личного состава», — указали в Минобороны.

По словам представителя министерства, в выкопанных землянках уже укладывают пол, возводят перегородки в помещениях, чтобы разместить личный состав. Особый акцент делают на защищенности от артиллерийских обстрелов и атаки коптеров со сбросами. Покрытия землянок делают в три наката и засыпают почвой. На полевом слесарном пункте создают окопные печи, опоры и крепления для блиндажей.

До этого сообщалось, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (входит в ОАК «Ростеха») передал Министерству обороны России новую партию новых самолетов-истребителей Су-35С.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.