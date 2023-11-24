На Западе рассказали об успехе российской стратегии на Украине

Россия успешно использует нетрадиционные методы ведения войны для достижения поставленных целей в ходе спецоперации на Украине, в том числе — удары по украинской энергетической инфраструктуре с помощью беспилотников и ракет. Об этом пишут обозреватели журнала Foreign Affairs (FA).

В статье говорится, что вместе с традиционными способами ведения боевых действий России сосредоточена на удержании своих оборонительных линий.

Российская Федерация смогла объединить эту военную стратегию с нестандартными методами. Один из них — использовать беспилотные летательные аппараты и ракеты для разрушения энергетической инфраструктуры Украины. Пока украинцы отказываются сдаваться, но российские атаки уже разрушили экономику Украины», — отмечается в публикации.

Журналисты считают, что российские стратегические успехи значительно подорвали темпы военной поддержки Киева, что спровоцировало снижение поставок оружия и техники Вооруженным силам Украины со стороны стран-членов НАТО.

До этого экс-разведчик Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер заявлял, что Вооруженные силы России смогли добиться значительных успехов на территории Донецкой области.

Ранее экс-аналитик ЦРУ предрек, что США не смогут помогать Украине и Израилю одновременно.