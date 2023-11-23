ЦАХАЛ сообщил об обстреле города Кирьят-Шмона у ливанской границы

Шесть ракетных пусков было произведено по израильскому городу Кирьят-Шмона, находящемуся недалеко от границы с Ливаном. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

«После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в городе Кирьят-Шмона на севере Израиля, было зафиксировано шесть запусков в направлении израильской территории», — говорится в сообщении.

По данным портала Ynet, одна из ракет попала в жилой дом в Кирьят-Шмоне и он загорелся. О пострадавших не сообщается. Еще одна ракета упала на территории города.

В оборонном ведомстве Израиля отметили, что их артиллерия наносит ответные удары в направлении источников запусков.

«После сообщения о трех пусках из Ливана по территории Израиля ЦАХАЛ нанес удар по объекту, с которого были произведены пуски», – утверждает ЦАХАЛ.

Накануне Минобороны Сирии сообщило, что их средства противовоздушной обороны (ПВО) нанесли удар по ракетам, выпущенным с территории Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее хуситы в Йемене запустили баллистические ракеты по Израилю.