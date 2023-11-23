Президент Чехии заявил о готовности европейских армий к конфликту высокой интенсивности

Чешский президент Петр Павел назвал Россию главной угрозой для европейских стран и заявил, что армии стран ЕС готовятся к конфликту высокой интенсивности. Об этом со ссылкой на выступление главы Чехии на встрече президентов «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) сообщает РБК.

Павел высказал мнение, что из-за конфликта на Украине Вооруженным силам России для восстановления боеспособности понадобятся годы. Однако, подчеркнул президент Чехии, несмотря на это, государства НАТО все равно воспринимают Москву в качестве «угрозы номер один». Поэтому все европейские армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности на континенте.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда заявил, что в стране уже реализуется программа модернизации и укрепления армии. Польский президент призвал быть хорошо подготовленными к «потенциальной агрессии».

Ранее сообщалось, что президент Чехии Петр Павел считает, что помощь, оказываемая Украине, должна обеспечить оборону этой страны, однако без эскалации конфликта.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.