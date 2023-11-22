Южная Корея частично приостановит военное соглашение с КНДР в ответ на запуск очередного спутника 21 ноября. Об этом сообщает офис президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, передает ТАСС.

«Президент дал указание продвигать ответные меры в соответствии с законной процедурой, обсуждавшейся сегодня на заседании постоянных членов Совета национальной безопасности (СНБ)», — говорится в пресс-релизе офиса южнокорейского лидера.

Речь идет о приостановке действия третьего параграфа третьей статьи военного соглашения между двумя Кореями, подписанного 19 сентября 2018 года, а также восстановлении Южной Кореей разведывательной деятельности в районе демаркационной линии.

22 ноября Пхеньян заявил о намерении запустить еще несколько разведывательных спутников.

24 июля в Южную Корею прибыла атомная подлодка США USS Annapolis. 20 июля в КНДР назвали заход такой субмарины в южнокорейские порты поводом для применения ядерного оружия. В ответ в Сеуле заявили, что применение ядерного оружия будет означать прекращение существования Северной Кореи.

15 августа глава минобороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что ядерная война на Корейском полуострове неизбежна.

8 сентября КНДР спустила на воду подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием.

11 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 сентября два лидера встретились на космодроме Восточный.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».