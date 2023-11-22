В Пентагоне назвали условие дальнейшей поддержки Украины

На брифинге зампредставителя Пентагона Сабриной Сингх было объявлено, что США смогут продолжить оказывать поддержку Украине, если конгресс утвердит выделение дополнительного финансирования из федерального бюджета. Трансляция шла на C-Span.

Сингх подчеркнула, что США будут продолжать сотрудничать с коалицией союзников и партнеров, чтобы предоставить Украине необходимые возможности для самообороны. Важно, чтобы конгресс принял меры по поддержке Украины, включая запрос о дополнительном финансировании.

Представитель Пентогона отметила, что США уже удовлетворили потребности Украины при контрнаступлении и продолжат обеспечивать страну необходимым в связи с наступающей зимой. Она также добавила, что помощь конгресса необходима и для других стран, таких как Израиль и Индо-Тихоокеанский региона.

США являются лидером по объему помощи Украине. Согласно данным Кильского института мировой экономики, с января 2022 года по сентябрь 2023 года США выделили около $75,4 млрд Украине, включая военную, финансовую и гуманитарную помощь. Конгресс уже утвердил четыре пакета помощи на общую сумму $113 млрд, связанных с военными действиями на Украине.

21 ноября стало известно, что Германия передаст Украине четыре системы ПВО IRIS T-SLM.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.