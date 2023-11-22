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В Пентагоне назвали условие дальнейшей поддержки Украины

В Пентагоне заявили, что США продолжат помогать Киеву, если конгресс согласует

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Shutterstock

На брифинге зампредставителя Пентагона Сабриной Сингх было объявлено, что США смогут продолжить оказывать поддержку Украине, если конгресс утвердит выделение дополнительного финансирования из федерального бюджета. Трансляция шла на C-Span.

Сингх подчеркнула, что США будут продолжать сотрудничать с коалицией союзников и партнеров, чтобы предоставить Украине необходимые возможности для самообороны. Важно, чтобы конгресс принял меры по поддержке Украины, включая запрос о дополнительном финансировании.

Представитель Пентогона отметила, что США уже удовлетворили потребности Украины при контрнаступлении и продолжат обеспечивать страну необходимым в связи с наступающей зимой. Она также добавила, что помощь конгресса необходима и для других стран, таких как Израиль и Индо-Тихоокеанский региона.

США являются лидером по объему помощи Украине. Согласно данным Кильского института мировой экономики, с января 2022 года по сентябрь 2023 года США выделили около $75,4 млрд Украине, включая военную, финансовую и гуманитарную помощь. Конгресс уже утвердил четыре пакета помощи на общую сумму $113 млрд, связанных с военными действиями на Украине.

21 ноября стало известно, что Германия передаст Украине четыре системы ПВО IRIS T-SLM.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.

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