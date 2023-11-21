У ВСУ большие проблемы из-за сокращения поставок снарядов

Украинские войска могут потерять позиции на поле боя из-за резкого сокращения поставок американских боеприпасов. Об этом неназванный украинский чиновник заявил телеканалу ABC.

«У нас большие проблемы (...) основные боеприпасы не поступают», — сказал он.

По словам источника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют потерять свои позиции на поле боя, заплатив при этом «очень дорогую цену».

Чиновник рассказал, что поставки артиллерийских снарядов из США сократились более чем на 30% после того, как началась война между Израилем и Хамас в секторе Газа. В Киеве напомнили, что Штаты обещали не оставлять Киев без снарядов. Но заверения оказались ложными, заключил источник ABC.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин предупредил президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии у США «волшебной палочки», которая помогла бы украинской армии в конфликте с Россией.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.