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В Херсонской области заявили об обстрелах кварталов Херсона

Сальдо заявил, что ВСУ обстреляли мирные кварталы Херсона

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил об обстреле кварталов Херсона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Группа боевиков из 35-й бригады украинских вооруженных формирований на пикапе с минометом обстреляла из района Чернобаевки мирные кварталы Херсона, чтобы обвинить российских военных», — отметил Сальдо.

По его словам, были зафиксированы прилеты по гражданским автомобилям. Сальдо пояснил, что обстрел велся после объявленной Киевом усиленной мобилизации в Херсоне.

До этого депутат Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев сообщал, что попытки форсирования Днепра с захватом территории на его левом берегу со стороны Вооруженных сил Украины обречены на провал.

По его словам, и на Украине, и в западных странах крепнет понимание того, что победа в военном конфликте останется за Россией.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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