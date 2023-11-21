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В Дании начали обучать украинских пилотов

Спикер ВВС Украины Игнат: в Дании началось обучение пилотов управлению F-16

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что в Дании началось обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, сначала пилоты обучались на легкомоторных самолетах натовского образца, а сейчас перешли к полетам на истребителях F-16 с инструкторами.

«И тогда уже соответственно полеты на боевое применение, чтобы учиться воевать на этом самолете», — пояснил Игнат.

Подготовка украинских сил к использованию F-16 ведется не только в Дании. В Великобритании подготовку проходят прочие специалисты, наземный персонал, офицеры боевого управления и инженерно-авиационной службы.

До этого в конгрессе усомнились в способности США вовремя поставить F-16 Тайваню. Об этом сообщал Bloomberg ссылкой на письмо законодателей-республиканцев.

Свои подписи под обращением оставили 20 членов Республиканской партии. Программа военной поддержки Тайваня включает в себя поставку 66 новых истребителей F-16 и модернизацию уже имеющейся у государства 141 воздушной боевой машины.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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