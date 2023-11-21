Экс-советник Пентагона не верит в способность США воевать на три фронта

Соединенные Штаты не смогут вести войну на три фронта. Об этом бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Сейчас у нас глупая администрация, я слышал разговоры о том, что мы можем позволить себе вести три войны. Это все безумие», — сказал полковник.

Макгрегор убежден, что власти США ошибаются, полагая, что могут вести боевые действия одновременно против России, Китая и исламского мира. По мнению полковника, американская экономика не выдержит такой нагрузки и финансовая ситуация в стране продолжит ухудшаться.

20 ноября американский сенатор объяснил, почему США не смогут финансировать Украину. По его мнению, это невозможно, пока конгресс не решит миграционный кризис на южной границе страны.

До того газета The Wall Street Journal сообщала, что у Пентагона заканчиваются деньги не только для вооружения Украины, но и на восполнение собственных запасов.

Ранее в США заявили, что Байдену все сложнее выполнять обещания перед Украиной и Израилем.