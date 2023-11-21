Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 75 солдат на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, бои вели подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии в районах населенных пунктов Шевченко, Новомихайловка и Никольское Донецкой народной республики.

«Потери противника составили до 75 военнослужащих, 2 автомобиля, а также гаубица Д-20», — пояснили в министерстве.

До этого российские военные смогли нанести поражение трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Работино и Новопрокоповка в Запорожской области.

По данным Минобороны, украинская сторона потеряла на Запорожском направлении порядка 75 военных, две бронированные машины и гаубицу Д-20.

На Запорожском направлении российские военные нанесли удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.