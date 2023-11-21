В Катаре рассказали о финишной прямой в переговорах Израиля и ХАМАС

Переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС вышли на финишную прямую. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари, пишет РИА Новости.

По его словам, Катар является посредником между Израилем и ХАМАС в конфликте. Аль-Ансари добавил, что о подробностях договоренностей станет известно позже, когда стороны сочтут нужным. Он обратил внимание, что утечки в СМИ не помогают в переговорах и работе посредников.

До этого израильский журналист Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, заявил, что Израиль может освободить по три палестинских заключенных за каждого заложника, которого вернет радикальное палестинское движение ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.